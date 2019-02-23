〈旅行保障暗藏學問〉保了旅平險班機延誤卻不賠？你可能犯了這個錯

228 連假將至，又將迎來一波春遊潮，近年來國人投保旅平險的意識抬頭，近 9 成民眾會另外付費購買旅平險，不過如果你買了旅平險，發生班機延誤卻不理賠，那可能是因為你跟壽險公司投保、而非產險公司，「人壽公司」並無承保 88.54% 民眾在乎的「旅遊不便險」，如果注重班機延誤等保障內容，應該向產險公司投保，且要比較各家產險的「班機延誤」保障內容時，民眾需要特別留意理賠金等三件事。

壽險公司的旅平險商品，因能銷售關於人身安全的補償，對於個人醫療保障的部分，可能還會提供「出院後療養」的理賠金；而產險公司的旅平險，除了該有的意外殘廢保額、海外突發疾病、海外急難救助之外，還會有「班機延誤／取消」這種旅程中可能會發生的不便狀況之保障。

其中，旅遊不便險部分，市面上的旅遊不便險理賠項目中，常見｢行程延誤｣、｢班機延誤｣、｢額外旅行費用補償｣、｢旅程縮短｣、｢旅程取消｣與｢班機改降｣等理賠事項。

即將迎來春遊旺季，旅行前除了安排交通、行程、食宿以外，旅平險規劃也相當重要。隨著國人觀光人口數亦趨成長、投保旅平險管道多元，Money101.com.tw 金融比較平台調查統計，發現民眾認為旅平險保障相當重要，有 88.27% 的人會另外付費購買旅平險，其餘不會再另外付費投保的人有 74.67% 是因為認為信用卡已經有提供旅平險福利，故沒有再行加購。

且 77.8% 民眾只有在出國時才會投保旅平險，僅有 21.85% 民眾無論出國或是國內旅遊都會投保。而投保的險種中，有 88.54% 民眾認為應該要投保「旅遊不便險」，這或許從近兩年來發生空姐罷工、復興航空倒閉、美國聯合航空機位超賣拖人事件、颱風造成關西機場關閉等新聞事件引發民眾對於旅程延誤、班機延誤的關注。

正因民眾關注班機延誤所造成的財務負擔，若要將班機延誤、行李延誤、旅行文件遺失等風險轉嫁給保險公司，應該向產險公司投保，並非人壽公司。

Money101.com.tw 提醒，在比較各家產險「班機延誤」保障內容時，民眾需要特別留意三件事，第一、理賠金為定額給付或實支實付，如已獲信用卡公司附贈的旅遊不便險，自費投保建議選擇定額給付的保障方案；第二、認定班機延誤是否因事故所在地而有賠或不賠的狀況；第三、預定起飛的航班何時公告取消、延誤會影響理賠結果。