〈旅行保障暗藏學問〉不同管道投保旅平險 理賠有差異 網路投保最划算

國人對旅平險接受度愈來愈高，但是投保旅平險卻暗藏學問，民眾投保前除了應搞清楚理賠金相關問題，旅平險透過不同管道承保，保障內容不一定一樣，就算在同一家保險公司於不同投保管道、自費投保或信用卡附贈權益，保障內容都可能會有差異，大部分透過網路投保所給予的理賠門檻最划算，民眾投保前都要特別留意。

旅平險投保的險種中，有 88.54% 民眾認為應該要投保「旅遊不便險」，且最關注班機延誤所造成的財務負擔，近一兩年，多家產險業者卯勁祭出利多，吸引民眾目光，像是班機延誤小時數越改越短。

從 2017 年有產險公司的條款載明班機延誤要超過 12 小時才理賠，到了 2018 年，13 家產險公司的網路投保條款中，明台產險推出延誤 3 小時就理賠，多數只要延誤 4 小時就啟動理賠，2018 年底，新光產險甚至喊出延誤 2 小時就理賠。

此外，國泰世紀產險自去年以來，每逢旅遊旺季，班機延誤理賠金額就從原本 5000 元加碼到 10000 元。

不過要注意的是，網路投保成趨勢，有 7 成民眾有網路投保經驗，3 成沒有網路投保經驗的民眾當中，76.05% 的人表示，他們都是請業務員協助投保。然而，同一家公司會因為透過網路投保、線上要保、機場投保、業務員投保等管道而影響理賠結果。

以「班機延誤」為例，新光產險雖然喊出 2 小時延誤就理賠，不過僅適用乙型條款的網路投保客戶，透過業務員投保的民眾則適用甲型條款，班機延誤 4 小時才理賠；旺旺友聯產物保險同樣也是透過網路投保，班機 4 小時延誤就啟動理賠，藉由其他管道投保則要延誤 6 小時才能理賠。