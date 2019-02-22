沒替中國政府開後門 華為董座：因為不合法

根據《彭博社》報導，華為董事長梁華表示，沒有任何力量，能迫使華為在網路中創造「後門」，中國政府並未提出此要求，即使有，華為也會拒絕，「因為不合法」。

2018 年以來，華為風波不斷，先是被質疑協助中國政府，從事企業間諜活動，遭多國封殺，之後財務長孟晚舟，又因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，於加拿大被捕，雖已裁定交保，仍須接受保安人員與科技監控。

梁華指出，華為是獨立的商業機構，旨在為客戶提供服務，「我們在網路安全方面，維持著良好紀錄。」

梁華稱，在商場上遭遇困難和挑戰，是正常的，無論加拿大政府針對 5G 問題，做出何種決策，華為都將繼續在加國投資，「我們希望，與 5G 相關的決策，是立基於技術，而非其他考量。」

梁華強調，華為只是加拿大電信公司的設備供應商，並未擁有加國網路及客戶數據；他希望，所有的供應商，都可獲得公平對待，網路安全和隱私，不是單一公司的事情，而是整個行業的挑戰。

梁華說，即使加國在 5G 方面禁止華為，華為也不會放棄加拿大，「仍會有客戶選擇華為，我們將繼續提供優質服務。」

梁華預估，2019 年，華為的營收將從去年的 1054 億美元，成長至 1085 億美元；2018 年，華為來自加拿大的營收，共計約 4.2 億美元。