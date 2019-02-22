三大法人布局不同調 靠外資連5買支撐資金行情

台股指數今 (22) 日終場由黑翻紅，以小漲 3.39 點作收，收在 10322.92 點，其中，三大法人合計買超 3.59 億元，外資為連續第 5 個交易日買超，是資金行情續航主要動能，不過，投信連 3 賣，自營商也終止連 4 買轉為賣超，顯然有短線獲利了結意味，對多頭續攻去年 10 月股災造成的跳空壓力區，恐產生阻力。

三大法人今日合計買超 3.59 億元，其中，外資及陸資買超 12.8 億元，呈現連 5 買，投信則是賣超 2.02 億元，自營商也賣超 7.19 億元。

外資今日買超前 10 大標的分別為旺宏近 2.4 萬張，元大金近 2 萬張，台企銀 1 萬張，上海商銀和元大台灣 50 在 6000 張之上，台積電、頎邦和第一金逾 4000 張，華南金和合庫金在 3000 張之上。

而外資賣超前 10 大標的為元大滬深 300 正 2 近 2.9 萬張，友達、中鴻和大同超過萬張，嘉聯益、富邦上証正 2 逾 5000 張，中壽、台泥、東元和鴻海均均超過 3000 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別為京元電和元大滬深 300 正 2 均超過 2000 張，華新、富邦上証正 2 在 800 張上下，聯發科、中美晶均逾 700 張，台光電、智邦和致伸均超過 500 張，而易華電獲買超 400 張。

投信賣超前 10 大分別為大成鋼超過 3700 張，中鋼、華夏、兆豐金和良維均逾千張，群益深証中小、欣銓和上海商銀均遭賣 800 餘張，而欣興、冠德也遭賣 500 餘張。

法人指出，加權指數自前波低點 9319 點反彈至今已達 1000 點，但並未放量失控，可樂觀期待盤將延續多頭架構，惟要留意的是，內資法人未積極追價，外資買超也明顯縮減，恐怕對下周行情仍會造成壓抑。