卡夫亨氏盤後暴跌20% 牽連股神持股蒸發30億美元

食品巨頭卡夫亨氏 (Kraft Heinz) (KHC-US) 於週四 (21 日) 美股盤後暴跌 20%，主要是受到該公司在財報中披露 154 億美元的商譽減值，以及收到證管會 (SEC) 傳票的消息影響，直接導致股神巴菲特旗下的波克夏控股公司持股市值蒸發逾 30 億美元。

卡夫亨氏於週四 (21 日) 美股盤後大跌近 20% 圖片來源：investing.com

21 日美股盤後，卡夫亨氏公布了 2018 年第 4 季和全年業績。第 4 季經調整後每股盈餘為 0.84 美元，營收 68.9 億美元，皆不及華爾街先前預估的 0.94 美元每股盈餘及 69.3 億美元營收。

卡夫亨氏執行長 Bernardo Hees 表示，意外的成本膨脹和低於計畫的儲蓄，造成公司盈利能力遠低於預期。

據悉，卡夫亨氏還在財報中披露第 4 季逾 150 億美元的商譽減值，導致該公司淨利直接跌入負值。

卡夫亨氏表示，第 4 季受到某些因素導致商譽和無形資產的公允價值低於其帳面價值，因此公司計入高達 154 億美元的非現金減值支出，藉此調低美國冷藏、加拿大零售部門，以及卡夫和 Oscar Mayer 品牌的商譽帳面價值。然而，卻也導致普通股股東的淨虧損達到 126 億美元。

此外，卡夫亨氏指出在去年 10 月曾收到 SEC 傳票，要求針對該公司會計政策，以及採購相關的內部控制流程進行調查。根據調查結果，該公司第 4 季的產品銷售成本增加了 2500 萬美元，卡夫亨氏強調，此結果對於當期和先前財報，皆無顯著影響。

為加快去槓桿化進程，卡夫亨氏還宣布大幅調降股利，將季度股利降至 0.4 美元，季減 36%。

週四收盤時，卡夫亨氏收報 48.18 美元，收跌 0.2%。但在消息公布後的盤後交易中，卡夫亨氏股價暴跌近 20%，報 38.56 美元，股價創 2015 年來新低。

卡夫亨氏盤後暴跌造成股神巴菲特瞬間蒸發逾 30 億美元。據波克夏上周披露的第 4 季持倉情況，其對卡夫亨氏股票的持有量高達 32563.48 萬股，為卡夫亨氏最大股東，持股近 27%。