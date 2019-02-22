【富邦期貨】國內外金融市場早報

《台指期走勢分析》

美股盤後：美中貿易談判據傳雙方已經開始起草一份「諒解備忘錄」，不過在股市相較去年底已經大幅反彈下，相關消息已經顯得利多鈍化，投資人開始檢視疲弱的經濟是否足以支撐高企的股指，週四美國公布包括耐久財訂單、費城製造業指數以及成屋銷售數據在內，皆較預期疲弱，雖然此加深了央行持續暫停升息的機率，不過對股市依舊構成賣壓，那斯達克中指 8 連漲紀錄，而道瓊指數則是止步於 26000 點之前。

台股觀點：市場期待中美雙方有望延長談判期限，加上，昨日美國聯準會公佈一月份 FOMC 利率決策會議顯示，官員們對於縮表計畫結束有所共識，激勵今日台股多頭信心回籠，今日台股在消息面持續偏多及外資持續買超影響下，終場上漲 0.46%，外資於期現貨合計買超 57 億；雖然各國央行態度轉鴿，減緩國際資金移動的壓力，不過在股市反彈處於相對高檔位置，仍須注意基本面的支撐能力，短線投資氛圍仍有利多方，但須留意回檔風險，美中貿易談判最終結果將是決定股市多頭能否延續的關鍵；另外，美國商務部呈交涉及汽車業新關稅的報告後，川普是否會在歐盟開啟關稅新戰場，也是需注意的焦點。

關注焦點：

1) 華府美中貿易談判進展

2) 2/22-23 FED 多位官員發表談話。

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