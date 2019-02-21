價量齊跌 NAND Flash廠Q1營收恐持續走弱

集邦旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 表示，去年第 4 季 NAND Flash 整體位元出貨量表現，低於預期，使品牌商營收較前一季衰退 16.8%，今年第 1 季進入傳統淡季，需求更趨疲弱，主要供應商為維持市場占有率，將祭出更優惠價格，整體 NAND Flash 營收恐受到價量齊跌拖累，而持續走弱。

DRAMeXchange 指出，部分伺服器廠商因去年第 4 季市場不確定性提高，決定延後進貨或取消訂單，上游供應鏈也因應進行產線調整，備貨力道偏弱，加上蘋果新機出貨不如預期，及整體換機需求轉趨疲弱影響，且英特爾 CPU 缺貨也衝擊筆電需求。

DRAMeXchange 表示，儘管平均搭載容量持續提升，但去年第 4 季 NAND Flash 整體位元出貨量表現，低於預期，使品牌商營收較前一季衰退 16.8%。

回顧去年全年表現，DRAMeXchange 表示，雖然各產品價格逐季走跌，但全年位元出貨量仍較 2017 年成長逾 4 成，整體營收持續成長，並創歷史新高，達到約 632 億美元，年增 10.9%。

展望第 1 季，由於進入傳統淡季，使需求更趨疲弱，伺服器、智慧型手機廠商持續調整庫存，NAND Flash 市場位元出貨量將較上一季衰退，主要供應商為維持市場占有率，則透過祭出更優惠價格，以吸引客戶採用，整體 NAND Flash 營收受到銷售單價與需求雙雙下滑拖累，將持續走跌。