〈緯穎轉上市〉總座：資料中心產業進入盤整 但今年營運仍可成長

緯創小金雞緯穎 (6669-TW) 今 (21) 日召開上市前業績發表會，總經理洪麗甯指出，今年雖然資料中心產業進入盤整期，但緯穎今年上半年營運不會衰退，下半年將逐漸回溫，全年整體營運依舊可望較去年成長。

洪麗甯表示，伺服器因要求高速節能，客戶更換週期從 7 年縮短為 3 年，而過去 2 年伺服器產業蓬勃發展，帶動緯穎去年營收翻倍成長，預期今年將進入盤整期，待明年重返強勁成長的態勢。

就今年營運來看，洪麗甯認為，上半年持平去年同期，但下半年營運可望回溫，全年來看還是會較去年成長，且主要客戶之一的臉書 (Facebook)，今年可望較去年增加 30-40% 資本支出，緯穎也可望受惠。

根據資策會 (MIC) 預估，全球雲端服務市場規模，將由 2015 年的 373 億美元成長至 2020 年的 932 億美元，年複合成長率達 20.1%，思科 (Cisco) 也預估， 2016 年至 2021 年超大型資料中心，將由 338 座成長至 628 座，年複合成長率高達 13%，均顯示資料中心需求隨著雲端服務市場不斷成長。

目前緯穎在全球 IT 基礎設備約有約 1 成的市佔率，主要客戶除了臉書外，還有微軟 (Microsof)，共佔營收佔比約 9 成，緯穎 1 月營收 152.43 億元，月減 10.6%、年增 28%。