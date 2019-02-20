海外資金匯回稅務問題台商怕怕 財政部掛保證：不會趁機查稅

為協助台商釐清海外資金匯回相關稅負問題，財政部 1 月底發布解釋令明定海外資金匯回免課稅的三態樣，海外資金匯回專法也即將出爐，但台商仍不免擔憂，擔心自己成為被追稅的對象，財政部次長吳自心對此強調，企業或個人向國稅局進行稅務諮詢時，相關資料都會去識別化，絕不會趁機將其列為查稅目標。

資誠（PwC）聯合會計師事務所今 (20) 日舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布局」研討會，邀請財政部與國稅局官員，探討海外資金回台與在國外租稅天堂面臨等問題，協助企業釐清疑慮。

資誠稅務法律服務會計師洪連盛指出，為吸引台商回台投資，財政部配合行政院的「歡迎台商回台投資行動方案」，在五區國稅局設置單一輔導窗口，提供企業或個人稅務問題諮詢。

財政部祭出解釋令也提供輔導窗口後，儘管有台商詢問諮商，但就是沒人敢踏出第一步，深怕日後成為財政部選案查稅的對象，對此，吳自心趁公開場合強調，台商企業或個人向國稅局諮詢，相關資料都會「去識別化」，保證不會藉此將台商列為未來選案查稅的對象。

與會的南區國稅局局長盧貞秀則透露，目前共有 13 個海外台商稅務諮詢案例，其中有部分已確定回台，並選定在南科設廠投資；她表示，目前前來諮詢對象多為企業，原因是企業有帳務憑證，較易釐清資金來源，相較之下，個人資金因欠缺相關證明，容易衍生爭議，因此諮詢者以企業為主。