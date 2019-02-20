

◆盤勢分析

1. 美國總統川普推文稱：「美中貿易談判在許多方面取得重大進展！」並暗示他願意推延完成談判的最後期限。沃爾瑪最新財報顯示，電子商務銷售額成長 43%，激勵該公司股價上漲。週二美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.2 至 0.19％，美股四大指數短期偏多。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 2019 年 10/11 長黑棒高點 10,272 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 138 至 140 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 製造、IC 設計、PA、生技等。

4. 觀盤重點：周三為台指期結算，觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

5. 世貿組織（WTO）19 日公布，今年第一季世界貿易展望指數（WTOI）創下 9 年低點，反映全球貿易情勢持續緊繃。世貿組織警告若中美貿易戰升溫，全球貿易活動將受到更大打擊，連帶拖累全球經濟成長。最新世界貿易展望指數從去年 11 月的 98.6 點降至 96.3 點，創下 2010 年 3 月以來最低點。該指數低於 100 點代表貿易成長率落後趨勢。今年全球經濟成長力道可能趨緩。

6.2330 台積電今年每普通股將配發 10 元現金股利，其中由去年獲利發放的 8 元現金股利將在今年 7 月發放，而今年第一季獲利發放的 2 元現金股利則將在第四季發放。台積電董事會將修改章程，規劃未來每季都發放現金股利，每季現金股利將於次一季的董事會核准後 6 個月內配發。台積電此舉將提高對外資渴望高股息的吸引力。

7.2382 廣達擺脫勞力密集代工業，蘋果表（Apple Watch）組裝代工陸廠立訊首度入列！廣達全力發展 AI（人工智慧），不願持續將資源放在勞力密集度高的產品，業界傳出，蘋果已新增 2356 英業達、以連接器起家的中國業者立訊加入代工 Apple Watch 之列，預計下半年起投產。Apple Watch 有機會成為 Apple 的明星產品。

8. 全球 PCB 龍頭臻鼎 - KY（4958）積極切入 COF（覆晶薄膜基板）、汽車電子與 5G 新應用帶動成長，法人看好，臻鼎有連續兩年賺逾一個股本的實力。臻鼎去年第 4 季淨利估計約 33.96 億元，雖季減約 9.6%，但年增 16.3%，寫下單季次高及同期新高表現，單季每股純益逾 4.2 元，累計臻鼎去年獲利逾 82.8 億元，挑戰新高，年增逾六成，全年每股獲利 10.2 元～10.4 元。APPLE 訂單仍攸關臻鼎 2019 年的營運能否成長。

