你是高薪族嗎？去年4大行業每月總薪資平均突破9萬元

主計總處今 (19) 日公布去 (2018) 年全年工業和服務業薪資統計結果，每人每月總薪資平均為 51957 元，年增 3.94%，就各行業來看，電信業每月總薪資平均為 100791 元、銀行業 99311 元、電力和燃氣供應業 95853 元、航空運輸業 94304 元相對高；不過，餐飲業 33619 元、美髮及美容美體業 29071 元以及教育服務業 (僅含補習班)26033 元相對較低。

薪資成長緩慢 每月實質經常性薪資 38235 元僅回升至 10 年前 38K 水準

就整體來看，主計總處說明，去年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為 40980 元，年增 2.57%，由於廠商調薪、發放獎金和員工酬勞，使每人每月總薪資平均為 51957 元，年增 3.94%。

在剔除物價因素後，每人每月實質經常性薪資年增 1.20% 至 38235 元，是 2008 年來首見有 38K 的水準，顯示過去 10 年的薪資成長相當緩慢，加計非經常性薪資後，實質總薪資年增 2.55% 至 48476 元。

另一方面，去年本國籍全時員工和全體受僱員工的每人每月總薪資差距 2839 元；就行業別觀察，住宿和餐飲業因部分工時受僱員工占比較高，兩者差距 4147 元居各業之冠，而製造業因僱用較多外籍勞工，差距也達 4142 元。

主計總處進一步指出，去年受僱員工人數平均為 766 萬 5000 人，年增 10 萬 5000 人或 1.39%，其中工業部門增加 1.21%，服務業部門增 1.53%。

就行業別觀察，製造業年增 3 萬 6000 人，其中，電子零組件製造業增加 1 萬 2000 人，機械設備製造業增加 6000 人；另批發業、醫療保健服務業均增 1 萬 1000 人，住宿及餐飲業增加 9000 人。

整體來看，自 2008 以來受僱員工人數共增加 103 萬 3000 人或 15.58%，主要增加行業為餐飲業增加 13 萬人或 57.77%、批發業增加 11 萬 6000 人或 11.98%、醫療保健服務業增加 9 萬 2000 人或 33.83%、電子零組件製造業增加 6 萬人或 10.92%，此 4 個行業增加人數合計占總增加人數近 40%。

反觀過去 10 年成衣及服飾品製造業減少 9000 人或 17.40%，紡織業減少 7000 人或 6.13% 較多。