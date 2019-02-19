【華冠投顧】台股創高狹幅震盪，玉晶光(3406)連二日攻漲停板!

昨晚美股休市，台股今日量縮再創高，指數狹幅震盪，高低點僅差 30 點，終場收漲 6 點，10152 作收，成交量縮減至 1015 億。

台股今日呈現創高橫盤狹幅震盪整理格局，最高 10173，最低 10143，高低相差 30 點，外資現貨續買超 14 億，期貨多單續增 1030 口，淨多單來至 59821 口。投信買超 5 億元，自營買超 18.3 億元，整體籌碼面偏多格局。技術面台股隨著量縮整理，目前上攻力道出現不足跡象，短線台股將呈現驚驚漲震盪走高格局。權值股方面，台積電 (2330) 下跌 1 元收 229 元，後續將關注今日將公布的股利政策，市場預期今年可望上看 9 元；鴻海 (2317) 市場傳出鄭州廠今年效益將會優於去年，主因為取得華為訂單，今日表現續強漲 1 元，72 作收；大立光 (3008) 股價在 4000 元上下震盪，收 3980 元。強勢股方面，個股表現方面，永冠 - KY(1589)外資連續買超，攻漲停；智原 (3035) 今年看好 NRE 業務成長，今日買盤湧入跳空攻漲停；環宇 - KY(4991)受惠 5G 商機啟動，營運可望進補，今日量增突破奔漲停；玉晶光 (3406) 市場預期今年鏡頭相關供應鏈可望有所斬獲，股價連兩日攻漲停。

台股連二日量縮創高，整體籌碼面仍偏多格局。技術面持續站上半年線，目前待量能放大再攻一波，明日台指期將結算，選擇權最未平倉在 10100…10200 點!

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