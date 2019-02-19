【永豐期貨】台指選擇權盤後－追價力道趨緩 台指期量縮小漲5點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 5 點至 10143 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 9.26 點，電子期轉為逆價差 - 0.52 點，金融期轉為正價差 0.13 點。現貨部分，三大法人買超 37.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1763 口至 35962 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1033 口至 59821 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1551 口至 32845 口。

週一為美國總統日，美國股市休市一天，週二亞洲股市失去上漲明燈，亞股早盤普遍都在平盤附近開出，台股追價力道熄火，加上十一點後陸股刷新創波段高出現獲利賣壓翻黑，拖累台股整體盤勢呈現漲多修整態勢，前 50 大權值股漲跌互見，鴻海上漲 1.41% 延續昨日強勢，但昨日強勢的台積電、國巨、台塑化則收黑吞噬昨日部分漲幅，台股全日高低區間僅 31 點，終場加權指數上漲 6.98 點或 0.069%，收在 10152.26 點，成交量能 1016.79 億，較前一日縮減 62.39 億。技術面觀察，週二日 K 開平走平留上影線作收，盤中雖然仍再創波段新高，但量能連兩日縮減，顯示市場普遍呈現觀望態度，後續投資人除了持續關注中美貿易億談判外，歐美汽車關稅未來也很可能成為牽動股市的重要因素。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區由 10000~10200 點縮至 10100~10200 點，下檔支撐連兩日上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 升至 1.48，連三日提升。整體選擇權部位顯示市場為中性偏多架構。 (永豐期貨研調)



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