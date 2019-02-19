【華冠投顧】盤後分析：結算前夕 狹幅盤整

劉彥良 分析師

受到明天台指期結算以及昨晚美國華盛頓日休市的影響，台股成交量掉到 1015 億元，全場高低差只有 30 點，呈現量縮狹幅整理。

雖然權值股不給力，但是中小型股還是活蹦亂跳，上櫃指數改寫今年新高，繼續往年線靠攏，目前距離年線大約還有 2% 的空間。

MWC 展下週登場，市場聚焦多鏡頭和摺疊手機題材，光學股中以玉晶光 (3406) 表現最為突出，連續兩天攻上漲停，也帶動中揚光 (6668) 和今國光 (6209) 大漲。

摺疊手機概念股方面，包括面板材料的達興 (5234)、達邁(3645) 和亞電 (4939)，以及軸承的新日興(3376) 和兆利 (3548) 表現都不錯。

另一方面，西門子歌美颯已完成首批離案風電葉片製造並通過品質測試，加上躉購費率在上月底拍板每度 5.516 元，今天包括永冠 - KY(1589)、台船 (2208) 和中鋼構 (2013) 都大漲，唯上緯投控 (3708) 則是創高後賣壓出籠終場收黑。

從技術面上來看，由於半年線仍扣抵高檔，故台股要立即向上衝刺年線的機會不大，研判指數還是會先在半年線附近徘徊，後續依舊要觀察美中磋商結果，至於個股方面則要留意年報以及股利政策的公告。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。