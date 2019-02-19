【日盛投顧】5日線不破仍有機會續攻

◆盤勢分析

1. 週二台股開高低震盪走高低，最高點 10,173 點再創反彈波段高，最低點 10,143 點守穩 5 日線（10,108 點）、10 日線（10,052 點）、月線（9,945 點）、季線（9,801 點）及半年線（10,107 點），終場指數上漲 6.98 點，漲幅 0.07%，收在 10,152.26 點，成交金額為 1,013.92 億元，小於 5 日均量（1,155 億元）但約當於 20 日均量（1,013 億元）。三大法人合計買超 37.94 億元：外資買超 14.63 億元、投信買超 5.00 億元、自營商買超 18.30 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 2019 年 10/11 長黑棒高點 10,272 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（86）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.35%，收在 136.41 點，支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 138 至 140 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（94）位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 製造、IC 設計、PA、生技等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。



半導體、5G、軸承、生技、風電、自行車相對強勢

1. 半導體：晶圓製造可留意 5347 世界、3707 漢磊等，矽晶圓族群 2019 年營運仍可維持高檔，6488 環球晶、6182 合晶等將可受惠，IC 設計各擁題材，包括 3661 世芯 - KY、4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、6643M31、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、2458 義隆電、6435 大中、3527 聚積、5274 信驊等。

2.5G：長線相關需求可期，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

3. 軸承：MWC 展 02/25 登場，摺疊手機將為亮眼之一，3376 新日興、3548 兆利具題材性。

4. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

5. 風電：政府大力扶持離岸風電，相關公司如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、2208 台船等長線可持續觀察。

6.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，5349 先豐切入車用及通訊，2367 燿華車用新品助攻，上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域，2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

7. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。

8. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

9. 內需：選股方向可朝飯店 2702 華園、2704 國賓、航空 2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、食品 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

10. 電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方、6121 新普等可受惠。