一銀行動銀行「iLEO」App正式上線 彈指式轉帳搶攻年輕人市場

第一金 (2892) 旗下一銀深耕年輕人市場，繼去年金融科技展曝光行動銀行「iLEO」，正式上線 App Store 及 Play 商店兩大手機平台，未來可透過圖像滑動簡單完成轉帳。 一銀強調，貫徹 Design Thinking 精神，以年輕人角度出發，掌握年輕人每一接觸點的行為、需求及痛點，並由年輕人對原型進行反覆驗證，從中發現使用者容易在操作 App 時迷失方向，因此 iLEO 使用大量的引導式元素，而非讓客戶自己尋找功能在哪，使客戶感受到更為貼心的數位金融服務。



一銀表示，iLEO 最大特色即是突破目前網銀 App 轉帳方式，傳統多以欄位式輸入的框架，過程中的下拉式選單較為繁瑣制式，客戶也不知是否選取了正確帳號，因此 iLEO 首創用滑的轉帳模式。



一銀透露，使用 iLEO 的用戶，未來可直覺的將小粉獅圖像滑向朋友圖像，彈指間即可迅速完成轉帳服務，便能感受前所未有的金融體驗，未來仍會思考年輕人與銀行的金融場景，推出更多差異化、極致化的數位創新金融服務。