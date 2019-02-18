【豐銀投顧】台郡再漲，誰能接棒？

◆盤勢分析

筆者在 2/13 日的文章中提到 PCB 產業，並點名了 6269 台郡、5469 瀚宇溥這二檔股票給大家。結果上週五台郡強攻漲停今天又漲，另外 5469 瀚宇博今天也表現不俗。相信大家都可以自己在網路上鍵入筆者姓名及日期就能輕易搜尋到，就不在此贅述了。筆者一再的提醒:「今年台股未必如想像中那麼壞」。其實不只在台股，港股、陸股、韓股今年都有很亮眼的表現。有許多人原先的看法是中美貿易大戰及經濟放緩會造成全球股市今年大跌，但現在看來似乎不是這麼回事。其實這跟買股票是一樣的道理，股票要買，就要買在消息還沒曝光之前; 要賣就要賣在消息見光之後。當大家還在擔心中美貿易大戰時，或許你會擔心。但當你看到聯準會由鷹轉鴿，也就是說升息速度要放慢之後，就應該要注意看法就不能太偏空了。

從 9319 點至今已經快要達千點漲幅了。這不單是簡單的技術面反彈可以解釋的行情，而是你必須明白背後驅動這個力量的來源。筆者一再的闡明一個觀念，技術分析的影響力一定抵不過國際大事的影響，而國際大事的影響也一定比不上資金的力量。許多投資人至今還不相信這個行情。用技術分析、波浪理論來看，這邊早該回檔了。至今還沒下跌，就代表行情恐怕沒那麼快速束。其實每年總會有一、二次是由資金引動行情，這種行情一旦發動，才不會理會你 kd、macd 在哪裏或是 k 線長怎樣、波浪在第幾波、轉折在第幾天根本完全不會理你，人家要軋就是要軋，你能抵擋的了嗎？

既然我們知道盤勢還有再漲的可能，那麼該操作哪些類股才是我們的重點，筆者認為 2308 台達電、2454 聯發科都是可以再留意的的型股，而光學類股如 3019 亞光也是未來可留意的主流族群，另外金融股則看好 2888 新光金，另外先前推介的 2049 上銀今天已漲到波段新高，上週做的短線價差股 2436 偉詮電、3141 晶宏今天也順利獲利了結，可待日後有拉回時再伺機進場，提供給大家參考，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師