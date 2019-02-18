【華冠投顧】加權指數，上方反壓漸逼近！

華冠投顧 葉良超分析師

上週五，為了直接取得修築美墨邊境牆資金，美國總統川普宣佈國家進入緊急狀態。民主黨表示此舉違憲，將發起訴訟。而為了避免政府機構再次關門，政府支出法案這項，川普於上週五也簽署了！

在美、中貿易協商方面，進展也趨向樂觀。川普表示， 在 03/01 緩衝期屆臨之前，或許會考慮延長此期限。另外，也期待再次與大陸國家主席習近平會面，他也期待雙方可早日達成共識。

以上種種不確定因素，短期具緩解之下，上週五，美股三大指數再次飆高。但依據技術型態觀之，已經連續上揚近二個月的道瓊，目前已進入上方反壓區，預期隨時具反轉之機。

03 道瓊，目前仍續位居高位區徘徊；後市觀測下方初步支撐關卡 25300-25006 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

而加權指數短期多頭趨勢仍未變，但目前已來到上方初步反壓區；因此，投資人在操作上仍須謹慎以對。選股可擇優由基本面切入，加上技術面位居低位區之標的，這些標的相對風險低，贏率高。

03 加權，後市觀測下方關鍵區 10046-10015 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增，見下圖所示。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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