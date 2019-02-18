【華冠投顧】台股遇壓連三天整理 「洗盤或出貨」?

華冠投顧 2019年2月18號17點25分

賴昇楷 分析師

◆ 低基期蘋概《6153 嘉聯益》逆勢創佳績

＜大盤分析＞

美中皆宣稱貿易談判進展順利激勵美股、亞股同步大漲，今日大盤在利多下續創新高並一度突破去年 12/3 高點 10148 點，終場雖小幅收斂漲幅沒能正式站穩 W 底頸線 10148，但仍以 + 80 點收上半年線，OTC 指數 + 0.61%。

上週三 (2/13) 提到「大盤委賣張數」開始攀升至高檔水位，因此需要一些時間整理以去化賣壓，之後也如期進行了三天的拉回走勢，不過在賣壓還沒消化到低檔水位前就遇上了今天的利多，使得籌碼沉澱的情況又被擾動

＜年後多方口袋名單＜

『蘋概』 → 年前送給大家的【年後多方口袋名單】開頭第一檔，也是學員抱過年的低基期股《6153 嘉聯益》，上週不幸遇到 "裁員售廠利空" 以致開頭表現不如預期，然而昇楷提醒利空並沒打壞偏多整理結構，甚至外資庫存水位還持續創高，因此繼上週五利空出盡鎖漲停後，今日再度放量大漲，二天急奔 16%，感謝當中大咖送紅包給大家

『光學』 → 上週五昇楷提醒類似《6153 嘉聯益》情形也發生在『光學』族群身上，上週五 "盤後影音" 更直接點名《3406 玉晶光》急跌 5.44% 但沒掛，因為回跌之低點恰恰好正是頸線位置，精準的控盤暗示著股價還有大人在照顧。

結果，《3406 玉晶光》上週五公布 1 月營收年減達 44.96%，今天反倒鎖⊕創波段新高 248.5，果真又是 "利空出盡" 走勢，而上週多次叮嚀可以留意的《光學》族群，同樣有《6209 今國光》、《3630 新鉅科》、《8249 菱光》創高，其餘像是《3019 亞光》、《3504 揚名光》、《3059 華晶科》、《4976 佳凌》... 亦群起而攻。

送給大家的【年後多方口袋名單】，繼當中的被動元件、蘋概股連創佳績後，今日《3406 玉晶光》、《6209 今國光》也不負期望，後市還有哪些個股及族群可望演好戲呢？

＜被動元件族群＞

年前佈局的被動元件股《8163 達方》、《6173 信昌電》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》，上週全數急噴已先獲利賣出一半部位，讓學員都處於 "賺定了" 狀態，另一半持股續抱即可，因為後市仍看好，只需設好 "移動停利點"，剩下的就讓獲利自行發展。

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》《3026 禾伸堂》持續進行區間整理，二線股亦步亦趨，不過觀察部分二線股自上週結構好轉後，於近日整理過程中出現成交量急縮、法人回補庫存現象，族群裡頭不乏可望接棒的伏兵。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。