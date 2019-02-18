【永誠投顧】< 紀律就是，不管你喜不喜歡、認不認為，你都還是會照做。>

◆盤勢分析

大盤從 01/04 的 9319 點，一口氣漲到上禮拜三 (2/13) 的 10140 點，期間共漲了 821 點。扣掉春節的時間，大盤幾乎天天都在上漲，也因此整個市場的氛圍都壟罩在 (漲多會不會拉回) 的疑慮之中。

再加上 2/13、2/14、2/15 連續三天大盤均是留了上影線的黑 K 棒，更加深了大盤是不是來到相對高檔區，準備反轉了的懷疑中?

其實老師也是這樣認為。

因為前兩波有較大漲幅的時間點為 (106/12/27 的 10419 到 107/01/23 的 11270，漲了 851 點)、( 107/02/09 的 10189 到 107/03/13 的 11095，漲了 906 點 )，其實都大約是漲了八、九百點後，緊接著就是大跌。

而這一次也已經漲了 821 點，就過往經驗來看，會認為 (往上的空間不會太大) 都是正常的。

但，(看法)和 (做法) 必須分隔開來。

目前盤勢除了漲多之外，並沒有犯甚麼錯誤，目前整體依舊是 (偏多) 的架構沒有改變。因此光光是用過往的經驗來看，其實反而容易錯失機會。

今天 (PCB + 光學 + 被動 + 5G) 這些類股其實表現都相當亮眼，如果你 (預設立場)，認為大盤在這裡應該不會再漲了，那你就會開始賣股票，那你就賺不到今天的好股票，而且今天的盤勢根本沒有出甚麼錯誤耶，那不是很可惜嗎?

因此看法是看法，但是操作還是要緊貼著 (紀律) 執行，該偏多的時候就不要想太多，持續操作對的股票吧，等到有一天訊號跟你說大盤失控轉弱了，到時再出脫即可。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。