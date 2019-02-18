【華冠投顧】三大法人買超65.34億元，台股量縮創新高!

在上週五美股四大指數齊揚，亞股今日出現全面上漲，台股也為高開走高格局，終場指數漲 80 點，以 10145 作收，成交量縮減至 1029 億。

中美貿易談判進展呈現樂觀，市場買盤力道持續放大，上周五道瓊指數大漲 443 點，再創新高，帶動亞股開高走高，台股在三雄大立光 (3008)，鴻海 (2317)，台積電 (2330)等權值大軍領攻，以及被動元件國巨 (2327)，信昌電(6173)，華新科(2492) 等，加上中小型股美時 (1795)，達邁 (3645)，倉和 (6538)，玉晶光 (3406)，力致 (3483)，奇偶(3356)，興能高 (6558)，撼訊(6150)，昇銳(3128) 以及帆宣 (6196) 等 聯袂漲停，推升盤中一度上漲百點，衝至 10165 高點，突破半年線、頸線等反壓，惟量能萎縮下來，須盡速補量。建議漲多創高個股勿過度追價。

台股今量縮創高，今日外資 (不含外資自營商) 買超 49 億元，投信買超 0.79 億元，自營商買超 14.78 億元，三大法人買超 65.34 億元。外資期貨淨多單續增至 58788 口，外資期現貨同步作多，整體籌碼面偏多格局。技術面台股今日站上半年線壓力，目前待量能再放大，否則易拉回整理再上!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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