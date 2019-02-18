【運達投顧】本週續走軋空的重點在匯率

◆盤勢分析

台股今天再創波段新高，如我們上週提示的本週台股仍有繼續走軋空的機會，甚致這一波的軋空行情有機會超乎市場想像，台股屢創新高本周觀盤的重點在哪？下一波的輪動在哪？重點分析如下：

1. 美中新一輪高層貿易談判剛結束，川普表示美中貿易談判非常順利，若進展順利他可能延長貿易戰休兵期限，也預期未來某個時間點將會晤大陸國家主席，美中貿易在上週就透露著有和緩的跡象且陸股也領先台股突破 11 月份高點，所以週五美股大漲也只是說明目前市場氣氛有利台股續強，週五美股都再創波段新高，不過本週要提防美股也會有漲多休息的可能，因為美國加州檢察長貝塞拉表示，針對川普宣布國家緊急狀態以取得美墨邊界築牆經費一事，當局「很快」就會提出法律訴訟，尤其美股在年線之上都是去年的高檔套牢籌碼區，所以美股在此開始出現震盪也是合理的，上週提示就國際股市的結構來看本週的重心應該放在亞股的輪動是否可以延續。

2. 就亞股來看，上週五漲多的韓股與恆生指數已經開始出現漲多的休息，今天台股突破前高也只是位階落後的補漲，但補漲可否續強這裡要從亞洲匯率的角度來研判，因為上週全球股市走揚亞股表現也不錯但是美中不足者在於亞洲匯率並沒有出現升值，但本週亞股若要續強亞洲匯率就必須表態才有續攻的機會，今天美元開始漲多回檔人民幣也開始出現升值來到 6.75，若陸股要續強人民幣必須升破 6.74，而台股要續走補漲新台幣也要有升值的機會，這樣才能讓週三台指期結算後外資的期貨倉位才可持續偏多操作，所以本週台股是否如預期的持續走軋空觀盤指標在匯率。

3. 今天成交量並未達到我們上週預期的日平均量須有 1400 億才是攻擊量，可見本週三雖有拉高結算機會但量能不足也說明追價意願不高，所以有機會偏向拉高震盪盤局，外資是否多方操作可延續到月底的摩台結算？這還要等結算後看外資期貨倉位變化才會有答案，不過如前項重點說明的，要讓外資繼續偏多操作的重點要以新台幣匯率的升貶為主。

4. 本週在操作策略上既然台股攻擊量尚未浮現可見有些高檔的個股會有休息的機會，所以高位階股不宜過度追價，反而可先將高位階股獲利了結將資金掌握低檔位階股的輪動，上週也提示當本週台股再創新高時對於投信基金績效不佳者會有進場拉抬的壓力，但週三是期貨結算所以本週操作上要分前後半週拉抬的股票會不一樣，前半週期貨結算法人操作方向會先放在權值股，但下半週的重心則是投信以低位階股的中小型股為主。

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