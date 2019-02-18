【華冠投顧】美股續強!台股上漲80點!週三台指結算後續如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、6533 晶心科、3661 世芯 KY、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

拔草測風向

美股過站不停，台北股市早盤上漲 + 32 點開出，受到塑化及鴻海的助攻下，加權指數早盤一度大漲 + 100 點；中盤過後漲勢縮小，終場加權指數上漲 + 80 點作收，收在 10145 點，成交量 1029 億。

國際股市多頭攻勢再起，讓今天處於『風險期』的台股，加權指數再創下『破底翻』新高。但是，對於今天台股的創高，我們認為整體的籌碼並沒有大太改變；只是讓『先蹲後跳』的結構，再次被壓縮。從今天量能僅 1029 億來看，顯示出高檔追價已弱；黑手並沒有因為美股的大漲，而出現心態改變。因此，與其期待美股持續的大漲創高… 建議還是『拔草測風向』，等到黑手心態轉強，再進場多單佈局。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6269 台郡、6153 嘉聯益、3176 基亞、1795 美時、3406 玉晶光、6120 達運、3645 達邁… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4806 昇華、4960 誠美材、5443 均豪、6452 康友 KY、8936 國統、1515 力山… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。