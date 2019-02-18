【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：美中貿易談判上週五於北京結束，接下來談判將於本週轉戰華盛頓，雖然目前仍未有具體成果，不過對現在投資人來說，沒有壞消息就是好消息，加上川普表示，美國比以往任何時候都更接近與中國達成貿易協議，同時，ECB 執委科爾表示有可能推出新的定向長期再融資操作，激勵歐美股市同步大漲。

台股觀點：美國去年底零售銷售數據意外的疲弱，同時投資人在美中貿易談判結束前採取謹慎觀望態度，加上白宮證實美國總統川普將宣布進入緊急狀態，亞股在連漲數個交易日後在週末前賣壓四起，台股今日跟隨亞股走跌，權重股大都疲軟，不過台積電力守平盤，指數相對有撐，收盤下跌 0.24%，守住萬點關卡；從市場變化來看，全球經濟成長放緩，各國央行態度轉鴿，減緩國際資金移動的壓力，短線投資氛圍仍有利市場，目前市場焦點仍在本周將移師華盛頓的美中貿易談判，預期將是決定首季股市行情能否持續回升的關鍵，若美中雙方無法在 3 月 1 日前達成協議，美國將針對價值 2 千億美元的中國輸美商品關稅，從 10% 提高至 25%；若談判取得具體進展，美方可能延長休兵期。

關注焦點：

1) 華府美中貿易談判進展

2) 2/20FOMC 會議記錄

3) 2/21 美國耐久財訂單。

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