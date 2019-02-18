【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

在美中貿易談判樂觀預期下，今日亞股全面追隨美股上週五漲勢，台股今日電子三雄台積電、大立光及鴻海均有 1% 的漲幅，帶動蘋概股同步攻高，雖然水泥及汽車產業表現不佳，不過台塑化及工具機雙雄領漲傳產類股，收盤加權指數上漲 0.8% 站上半年線，外資於期現貨合計買超 66 億。

《國際金融市場焦點分析》

川普再度於推特發文，表示美國比以往任何時候都更接近與中國達成貿易協議，另外，ECB 執委科爾表示有可能推出新的定向長期再融資操作，股市等風險資產價格再度受到提振，亞股今日全面追隨上週五美股漲勢，滬深兩市三大指數同步開高走高，芯片概念股崛起，成上漲主力軍，創業板大漲超過 4%，同時白酒及券商等權重股持續走高，帶動上証指數及 A50 期貨上漲超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

受到 OPEC 強力執行減產計劃支持，近期布侖特原油走勢明顯強過紐約輕原油，加上美中貿易談判釋出樂觀訊息，激勵股市持續走高，商品市場也同步受到推升，輕原油期貨價格大漲突破 55 美元；雖然避險需求消退，不過由於中國為黃金主要買家，加上美國近期經濟數據欠佳，主要央行預期採行偏向鴿派立場下，黃金期貨價格再度收高，站上 1320 美元。

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