使用華為設備的風險可控 英國政府暫不考慮全面禁用華為設備

外媒引述知情人士指出，英國國家網路安全中心 (NCSC) 認定，有辦法限制在未來 5G 系統中使用華為設備的風險。

而此時，美國正積極努力說服歐洲各國禁止華為參與電信網路建設，主要在於華為可能幫助中國政府從事間諜活動，或從事破壞通訊網路行為。

英國政府的結論對歐洲各國來說分量極重，因為英國是「五眼聯盟」成員，能夠接觸美國提供的敏感情報。

一旦英國政府信心能在使用華為 5G 設備之際，又能減少國家安全威脅風險，歐洲其他國家就可以跟進提出相同的論點。只要大家採用英國推薦的各種預防措施，他們就能同意國內電信服務商使用中國的網路設備。

因此這項消息傳出後，已打擊美國說服歐洲各國禁用華為通訊系統所做的努力。

美國國家安全局 (NSA) 近來與歐盟和合作夥伴分享更多訊息以強調使用華為電信設備所帶來的可能相關風險，但是目前幾個歐洲國家（包括英國和德國）並未被說服需要針對華為設備實施禁令。

圖: AFP

而英國秘密情報局（MI6）局長 Alex Younger 上周五表示，英國可能會對華為採取比美國更為溫和的態度，並指稱這個問題過於復雜，不宜單方面聽從美國意見就封殺華為。同時，對於認定使用華為設備的風險可控的說法，NCSC 沒有表示異議。

NCSC 還參與一項針對英國電信基礎設施的審查工作，該審查報告將於今年春季發布。外媒引述知情人士表示，這份報告可能包含有關如何因應華為一旦從事中國間諜活動威脅的建議。該人士補充說，英國很可能會建議採用多家供應商，並對 5G 網路的某些部分採取限制措施。

歐洲其他國家的情報官員也對讓華為設備進入 5G 核心系統心存憂慮。但是，儘管法國和德國等國家建議審慎行事，但目前來看這兩國暫時不會呼籲徹底禁止華為設備。

