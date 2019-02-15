盛群今年營運展望保守 看印度市場營收可望倍增

微控制器 (MCU) 廠盛群 (6202-TW) 總經理高國棟今 (15) 日表示，對今年營運展望保守看待，雖已有中國客戶訂單回流中，但美中貿易戰仍為其中不確定因素，對第 1 季整體展望能見度仍不高，但他看好印度市場在過去 1 年的深耕後，今年營收可望維持翻倍成長，市場潛力可期。

展望今年，高國棟表示，對今年營運保守看待，目前在產品與客戶端都掌握得不錯，中國無線藍牙耳機客戶需求持續強勁，已有訂單回流中，而近期智慧家庭產品訂單也開始回籠，但第 1 季整體展望能見度仍不高。

高國棟預期，中國廠商農曆春節假期結束後，情況會較為明朗，惟美中貿易戰仍為其中不確定因素，今年該準備的已就緒，目前已將趨勢看向 2020 年的市場推廣。

高國棟表示，盛群持續在市場推廣主力產品，包括無線耳機、藍牙耳機、智慧家居應用、智慧機器人、智慧玩具等，健康量測領域也在長期經營，掌握許多中國與台灣重點客戶，也在進行新案開發中。

業務市場開發方面，高國棟指出，歷經過去 1 年的市場深耕後，對印度市場需求掌握更加清楚，今年將持續在主要大城市做產品推廣，並培訓代理商，雖然目前印度營收占比仍不高，但 2017 年營收逾 1000 萬元，去年營收已達 3000 萬元，預期未來幾年，營收都可望維持翻倍成長，並將持續在印度招募工程師。

除印度外，盛群也積極瞄準其他東南亞市場，目前已在包括新加坡、印尼、馬來西亞與越南等地尋找代理商，盼能循著耕耘印度市場的模式，拓展東南亞市場機會。