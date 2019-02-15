TPK-KY去年Q4每股賺0.47元 全年獲利年減9成 EPS為0.55元

觸控模組廠 TPK-KY(宸鴻科技)(3673-TW) 今 (15) 日公告去年第 4 季財報，受到高單價低利潤手機產品出貨增加影響，稀釋獲利表現，使單季純益成長幅度不如營收，單季稅後純益 1.92 億元，季增 0.52%，年減 67.51%，每股純益 0.47 元；去年全年稅後純益 2.24 億元，年減 90.68%，每股純益 0.55 元。

TPK 去年第 4 季合併營收 426.45 億元，季增 32.5%，年增 29.7%，毛利率 3.7%，季減 1 個百分點，年減 3 個百分點，營益率 0.64%，季增 0.02 個百分點，年減 1.54 個百分點；稅後純益 1.92 億元，季增 0.52%，年減 67.51%，每股純益 0.47 元。

TPK 去年全年營收 1134.82 億元，年增 5.9%，毛利率 3.71%，年減 3.32 個百分點，營益率 - 0.18%，較 2017 年的 2.44% 轉負；全年稅後純益 2.24 億元，年減 90.68%，每股純益 0.55 元。

TPK 指出，去年第 4 季受惠新品陸續出貨，及智慧型手機與大尺寸平板電腦的季節性需求，帶動營收成長，不過，由於高單價但低利潤的手機產品，第 4 季出貨量增加，稀釋整體獲利表現，使第 4 季獲利成長幅度不如營收。

觀察銷售成本結構，TPK 表示，智慧型手機產品組合改變，持續對原料成本佔營收比重產生影響，加上價格競爭，使整體原物料成本占營收比重，由去年第 3 季的 81.4% 提升至 84.1%，為 2012 年以來新高。此外，因營業規模提升，折舊攤提費用佔營收比重持續由第三季 5.2% 減少為 4.4%，人工成本亦由上季營收比重之 6.6% 降為 5.6%。

回顧 TPK 去年全年表現，雖然觸控市場競爭加劇，且終端需求不如預期，但公司已積極邁入轉型階段，重新回到主要外掛式智慧型手機觸控貼合供應鏈，並著眼新柔性材料奈米銀技術，與關鍵客戶群展開下世代新品開發。

TPK 去年營收年增幅雖達 5.9%，但全年總出貨量約 1.5 億，年減約 10%，營業毛利方面，受到產品市場價格競爭激烈，及產品組合不利等因素影響，營業毛利年減逾 44%，營益率也由正轉負，進而使獲利表現較 2017 年衰退。