多重資產策略 持有時間越長 總報酬越長

消息面多空反覆持續牽動市場神經，更讓投資難度大幅提升，基金經理人強調，不用猜測金融市場何時波動變小，藉由多重收益型基金就能增加多元收益來源，又能提升資產的穩健能力，是投資人的最佳幫手。

主計總處近期下修台灣今年的經濟成長率為 2.27％，較去年 11 月的預測值 2.41％，下修 0.14 個百分點，主要就是因為全球經濟成長不確定性升高，影響台灣的內、外需表現。

而在全球的經濟成長情形放緩，且全球主要央行開始緊縮貨幣政策，各市場與資產可能出現更為分化的走勢，加上外部景氣成長放緩、中美貿易戰爭、川普政策反覆、殖利率曲線變化、英國脫歐等國際因素，都將讓市場波動度持續上升。

即使波動度增加，但基金經理人強調，這不代表立即出現經濟衰退或是金融海嘯馬上到來，股票等風險性資產仍有許多投資機會，但需要藉由基金經理人的專業挑選，才能找出最佳的投資標的。

基金經理人強調，根據歷史統計，多重資產策略無需考慮進場點，以多重資產策略每一個月進場，持有期間越長，總報酬率越高，以持有一年來看，平均滾動總報酬率達 7.5％，若持有時間越長，拉長至二年、三年、四年、五年，總報酬率一舉拉高至 14.5％、21.4％、30.4％、39.5％，所以投資人只要藉由多重收益型基金，就不用擔心市場震盪，投資免煩惱。

基金經理人強調，今年穩定的現金流將成為投資關鍵。過去在牛市中，豐厚的資本利得常讓投資人忽略收益的重要性，隨著 2019 年資產預期報酬率可能不如過去幾年來得亮眼，債券與高息股等資產所提供的穩定現金流，將扮演投資組合報酬中更為重要的角色。