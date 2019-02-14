【華冠投顧】「紅包行情」還有的玩 《被動元件》休息氣更長 《光學股》看好上演好戲

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

前天提醒大盤接近頸線和半年線雙重反壓區，加上美中新一輪貿易協商也即將展開，在不確定性因素干擾下，短線可能稍作休息。今天國際股市普遍小漲小跌，大盤持續於反壓區附近進行量縮整理，終場 - 1 點，OTC 指數則仍續強，終場 + 0.75%。

目前大盤價量配合控制得宜且代表內資態度的 OTC 指數持續創高，說明多方控盤格局不變、「紅包行情」還有的玩，待短線消化賣壓後，將突破去年 12/3 高點 10148 點完成大Ｗ底型態。

＜被動元件族群＞

年前帶領學員佈局與分享給大家的被動元件股包括《8163 達方》、《6173 信昌電》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》、《2456 奇力新》，在接連大漲後，今日開始休息，龍頭股《2327 國巨》亦進行量縮整理，二線股指標《6173 信昌電》整理姿態仍強。

先前已分析過，由於被動元件族群是在外資不斷唱衰的背景下轉強，反而具備堅實的基礎（正如當初頭部是在外資極力吹捧下形成的道理一樣），另就台股多方控盤者的角度而言，拉抬此一族群最容易凝聚人氣並帶動大盤滾量，多頭派對缺不了這個族群，加上族群中多數個股具備「低基期及高殖利率」優勢，故後市依然值得期待。

＜光學族群＞

台股封關前，昇楷佈局重心集中在低基期且籌碼默默凝聚之個股，開紅盤才短短數日，這個策略已獲得了豐碩戰果，市場資金明顯由高基期股轉到低基期股，造成被動元件、部分蘋概（3406 玉晶光、2367 燿華...）、矽晶圓（5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶...）等族群的連續上漲，今天甚至輪動到低基期的太陽能族群。

在目前盤面低基期股紛紛拉出漲幅的當下，還有哪些族群可望接棒演出呢？《光學》族群就是一支可以鎖定的伏兵。這個族群裡頭，除了昇楷年前送給大家的「年後多方口袋名單」當中的《3406 玉晶光》之外，究竟哪些個股有轉強潛力呢？歡迎加入昇楷投資園地，到主頁看盤後分析文便知道。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。