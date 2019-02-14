【豐銀投顧】十年難得的機會，還要再錯失嗎？

◆盤勢分析

許多人可能不知道，台股目前的融資水位，竟然跟 2008 年金融海嘯時的低點一樣低！是的，您沒有看錯。在 2008 年 11 月時，台股當時的融資水位來到波段低點的 1173 億，而台股在 1 月底時最低還曾還來到 1180 億！大家一定不敢相信，當年台股一年之內就從 9889 跌至 3955 點跌了近 6000 點，好歹也是有金融海嘯這個大利空造成的。今年雖說有中美貿易大戰的利空，但早就已經反映過了，該跌也跌過了，不知為何台灣的投資人要這麼保守，拼命的在外資大買的時候倒股票，甚至還放空。讓筆者想起在十年前，2008 年底時，其實指數已經來到谷底附近了，融資也洗的乾乾淨淨。卻沒想到記者訪問了鴻海郭董時，郭董很誠實的說出了:「景氣比想像中壞三倍」的言論，把大家都給嚇壞了！在股市裏夠久的人應該都記得這段過去。

然而，郭董的話雖然是他在產業裏看到的現狀，這絕對是第一線的看法沒有錯。但我們昨天說了:「影響股市的從來不是技術面」，相同的，其實也不是基本面。當年許多人不明白這個道理，把股票全都在 4000-5000 點之間停損光光，白白的砍在低點，結果隨後指數在 2009 年時展開一段近 4000 點的大反彈！許多人還笑稱這是「無基之彈」，亦即沒有基本面的反彈。但反彈就是反彈，跟基本面有什麼關係呢？每個人都會說:「行情總在悲觀中誕生、在半信半疑中成長、在充滿希望時破滅」。可是真正行情來時，投資人卻是離開市場，這不是很矛盾嗎？

筆者誠懇建議大家，縱使今天指數出現停滯不前的現象而可能影響到之後指數上升的速度，筆者也不敢保證今年可以大漲 4000 點。但從種種跡象顯示，台股今年不會是空頭年。景氣跟股市向來不會同時落底，況且經過去年的大修正，有許多股票的投資機會都浮現了！這段期間家族看好的就有: 6275 元山、5469 瀚宇博、2344 華邦電、6269 台郡、2049 上銀… 還有許許多多的個股今年都充滿了機會。現在又是十年來難得一見的籌碼乾淨期，難道要白白浪費這一次財富重分配的機會？



豐銀投顧 李世新 分析師