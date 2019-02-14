【華冠投顧】幸運星-利多不漲......獲利了結賣壓出籠......需稍作整理再攻！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：

今日財經頭條新聞「川普大幅軟化貿易戰，加上美國政府關門危機有機會化險為夷…… 美股大漲」雖然是個大利多…… 但是台指期開盤就下跌 40 點，反而出現強勢股開始漲多後獲利賣壓出籠，如本周強勢族群：矽晶圓幾乎全數拉回，而被動元件族群僅華新集團的 2492 華新科與 6173 信昌電繼續創高續強外，其他多未創高就拉回。大盤早盤靠金融 2882 國泰金、2823 中壽及台塑集團 6505 台塑化、1326 台化、2408 南亞科等撐盤，盤中仍上漲 45 點站上半年線，但是電子股權王 2330 台積電、人氣王 2317 鴻海及其他漲多強勢股拉回賣壓沉重，收盤小跌 1 點，再度失守半年線，日 K 連二黑，成交量縮至 1,122 億。

OTC 自從新春開紅盤以來，共上漲 4.6% 明顯優於大盤，日 K 連五紅，乖離較大，且成交量從週一的 302 億擴至今日的 483 億…… 熱鬧滾滾…… 大盤連續兩天收黑 K，而 OTC 連五紅…… 今日大盤利多不漲…… 幸運星預估…… 要稍微洗個盤囉…… 洗香香時間到囉……

全國會員、學員、好友們股票不用天天買…… 需看盤才能謀定後動喔…… 先休息一下……

我們先幸福的去…… 有錢花 + 開心花 + 盡量花…… 老師將繼續維持穩定的賺錢 TEMPO…… 再來帶給大家更多飆股…… 祝大家情人節快樂！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。