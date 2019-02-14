【運達投顧】軋空會超乎市場想像

◆盤勢分析

台股整理一天後今天續強指數即將挑戰去年 11 月高點，是否可順利過前高繼續走軋空？下週將會有更明顯的答案，這波軋空行情有機會超乎市場想像，重點分析如下：

1. 從國際股市的結構來看，美股連兩天因美中貿易戰有解持續上漲道瓊與費半創近期新高，高科技股也站上年線，不過仍要留意美股在年線之上是去年的套牢籌碼區，所以美股高檔震盪是合理的，美股月線是目前這一波全球股市強弱的關鍵點，所以美股守穩月線就算走震盪也不須太過擔心，反而此時要留意的是亞股是否會有補漲的機會，因為這才是帶動台股再走一波軋空的關鍵，尤其落後的陸股在貿易戰緩和的氣氛下已經突破 10 月份以來的高點，以此來看就剩下台股還未突破前高反而是最落後的，因此陸股若可持續走補漲台股也沒有在此就停止的理由，所以亞股的動向將是台股下周期貨結算後是否續攻的指標。

2. 就台股技術面來看，這兩天指數來到前高 10146 開始出現漲多的整理，但整理並未破壞多頭架構，因為目前從趨勢來看月季線出現黃金交叉後已經讓月線形成多頭的第一道支撐月線有守台股多頭還會延續，而且下周是台指期結算下一波拉抬的時間點應該在下周前半週，所以這兩天的整理後明天周五做週線，這個禮拜的台股周線跟週量都是價量齊揚，所以短線整理後明天的周線有機會拉高讓週 K 線形成續漲的姿態，這會有利台股下周續強所以台股短線區間後明天有機會又會開始維持多頭攻擊的機會。

3. 就籌碼來看，外資昨天多單稍減但還有 5.2 萬口維持五萬口之上多頭攻擊仍維持強勢，而且在現貨市場這三天共買超了 256 億、投信小賣 5 億、自營商買超 50 億、融資也在這三天增加了 18 億，可見目前散戶來到萬點後才剛開始進場，當台股下周因期貨結算再拉高時將會對投信基金持股造成壓力，因為投信績效是要打敗大盤，當指數續強也會迫使投信開始進場，所以目前軋空的盤局仍在延續中。

4. 這一波軋空盤重點應放在個股的操作，畢竟指數漲漲跌跌總會迷惑多方操作尤其漲多位階高的股票一定會有賣壓做資金的移轉，所以當低位階股仍在底部還有低點時則是佈局低接的時刻，尤其投信基金持股不足或基金績效不佳者到了下週會有更明顯的買盤，目前輪動方向可留意觸控因為今年三星曲面手機即將上市勢必對觸控概念股會有激勵昨天提示後今天 TPK 創波段新高，其它輪漲股還有 5G 概念股也是今年重心，但 5G 不應以已經漲上去的股票為主，反而要留意有 5G 色彩還在低檔者如台揚宏達電瑞祺電等，還有光學股也岑寂一段時間相關個股底部也已經完成如佳凌華晶科等，可留意這幾個選股方向。

運達投顧蕭春源分析師

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