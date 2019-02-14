【華冠投顧】國巨，整理後將再上攻。

華冠投顧 葉良超分析師

美國總統川普，試圖避免政府部門再度的停擺；但是否會勉強的接受國會最終達成的邊境安全協定？他表示，當收到預算案後，再決定是否簽署？

在不確定性因素仍存在之下，近期持續走升的美股，預期後續受其影響的程度將加深。周三，費城聯儲主席派翠克表示，他支持在未來的二年內各實施一次加息即可。整體來看，美聯儲在未來利率政策上已經很明顯的變得頃向於鴿派。

03 道瓊，目前仍位居高位區徘徊；後市續觀測下方初步支撐關卡 24920-24811 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

雖加權指數短線多頭趨勢未改，但目前已來到上方初步反壓區，因此，投資人在操作上仍須謹慎以對。選股可著眼於技術面處低位區之標的，相對風險低，贏率高。02 加權，後市續觀測下方 9870-9826 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多！

在向上挺進二天之後，如預期的今日停歇了腳步！預期震盪之後，隨後，仍將再次上攻。多市架構未改，依據長線角度，上方仍具空間。

估未來幾年 MLCC 產業仍可維持穩健的供需，出貨量年成長率，平均可維持 1 至 2 成的成長水準。預期未來二年的平均售價，將比 2017 年的價格提升 30 至 50%。該股 2018 年每股盈餘，可望達到 85 元，等於賺了 8.5 個股本，創下歷史新高。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估