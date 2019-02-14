【華冠投顧】權值股休兵，OTC大漲!中型股嗨翻天!

台股今日平盤附近震盪，電子三雄權值股休兵，OTC 大漲再創高，加權指數終場下跌 1 點，收在 10089 點，跌幅 0.01%，成交量 1122 億元，價平量縮。

盤面焦點: 電子權值股休兵，三雄走弱，台積電 (2330) 下跌 0.87%，收在 227 元，跌破 5 日線；大立光 (3008) 平盤作收，來到 3990 元；鴻海 (2317) 下跌 0.83%、來到 71.4 元。櫃買市場今日表現相對強勢，持續沿著 5 日線向上攀揚，日 K 已連 5 紅，櫃買指數終場上漲 1.01 點，以 135.62 點作收，今日強勢股方面: 電動車電池概念股，康普 (4739) 受惠 1 月營收亮眼，強勢攻上漲停價 104.5 元，站回百元俱樂部；美琪瑪 (4721) 則同樣亮燈漲停鎖死，站上 80.7 元。遊戲股大宇資 (6111) 去年第四季營收 2.97 億元，優於市場預期，股價突破盤整區奔漲停板 128.5 元。基亞 (3176) 特管辦法開放 6 項細胞治療技術，最快 2 月就會有首批醫院通過核准，正式為患者提供治療，股價慶祝來到 62.3 元漲停作收，創 2 年新高。

台股上檔面臨半年線及頸線套牢壓力區，漲多先震盪整理，權值股休兵，中小型股活潑，建議投資人資金持續鎖定中小型股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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