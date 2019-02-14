【運達投顧】台股行情路況「短線走平後上揚」



美股: 週三 (13 日)，美中貿易談判樂觀且美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 數據良好，激勵美股四大指數全面上揚！終場美股美股道瓊指數上漲 117.51 點，S&P 500 指數上漲 8.30 點，那斯達克指數上漲 5.76 點，費城半導體指數上漲 3.99 點



(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，2/13 該殖利率收在 2.61%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中兩國還未就他們同意或不同意的事項擬出草稿，而此舉將是 3 月之前能否達成協議的關鍵。此前美國總統川普表示，在 3 月之前，並不會與習近平會面。

(三) 經濟數據: 美國 1 月消費者物價 (CPI) 較上月持平，已連續三個月維持不變，激勵美國公債殖利率上升

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※運達投顧 高維緒分析師

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