日本東急飯店首次來台招聘 起薪上看約台幣7萬元

2018 年台灣赴日人數創新高，突破 482 萬人次，年增 4.5%，由於日本旅遊業急需更多華語人才，國賓 (2704-TW) 今 (13) 日指出，於日本的友好企業「日本東急飯店集團」將首度透過國賓跨海徵才，開出上看 25 萬日幣 (近新台幣 7 萬元) 的起薪，而由於東京物價高，為減輕員工負擔，也將提供宿舍、租屋補貼、員工認股、交通費和證照獎金等，比照日籍員工待遇。

據統計，去年日本總觀光人數 3119 萬人中，台灣旅客占 15.4%，相當於每 6.5 個觀光客中，就有一人來自台灣，已是旅日觀光客中的前 3 名，由於日本旅遊市場需要更多華語人才，此次日本老字號飯店業者東急飯店集團首次來台徵才。

國賓指出，日本東急飯店集團首選台灣舉辦招募說明會，釋出「櫃台服務人員」、「服務中心接待人員」和「餐飲服務人員」等職缺，面試者須具備 JLPT 級數 N2、多益分數 600 分以上、曾在日本有生活經驗者等，起薪依據學經歷敘薪，在 19 萬日幣至 25 萬日幣不等。

為減輕員工負擔，飯店可提供宿舍，若選擇在外租屋，飯店也將提供租屋補貼，另包含工作簽證、交通費、年終獎金、員工認股和技能證照獎金等所享的福利待遇，完全比照日本員工。

國賓指出，將於在 2 月 23 日分上午場 (09:30 開始) 與下午場 (13:30 開始) 於台北國賓大飯店辦理招募會，採預約報名。