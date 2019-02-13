紐約匯市—風險胃口復甦 美元終止連8日漲勢 市場靜待中美貿易談判進展

週二 (12 日) 交易，美元大多時間在負面領域，終止連續 8 日漲勢，係因投資者又將焦點轉回中美貿易戰的細節。

BMO 貨幣策略歐洲負責人 Stephen Gallo 表示，「現在外匯市場經歷了多天的美元漲勢，投資者將靜待本週北京召開的部長級貿易談判之重要訊息。」

「我們認為，在中美貿易議題上，廣泛美元的價格反映接近中立，簡單說，這意味市場不預期戰爭升級也不預期撤回關稅，而是雙方持續『承諾』，以糾正未來幾個月或幾季中，雙邊關係上更棘手的問題。」

美國川普總統定下了 3 月 1 日要與北京達成貿易協議的最後期限，但今 (12) 日又稱可能不會遵守此最後期限，考慮延後一些。

其他消息，在立法者達成暫時的預算協議後，美政府似乎已避免了再次停擺的命運。

ICE 美元指數下降 0.4% 至 96.690，但根據 FactSet，這仍接近自去年 12 月以來的最高水準。該指數至周二前已經連續 8 日上漲，今日美國 12 月職缺 734 萬個，創紀錄高點，但也無助推升美元。

美元兌歐元和英鎊等主要貨幣的匯率平靜，但美元兌日圓、瑞朗這一類傳統避險貨幣上漲，因風險資產表現較好。這點也反映在澳元走漲上，新興市場貨幣兌美元也上漲。

值得注意的例外是俄羅斯盧布，雖然交易時間多數處於正面，但在《金融時報》報導美國和歐盟接近達成對俄羅斯施行新制裁的消息後，盧布兌美元轉跌，1 美元最終兌 65.877 盧布，較週一尾盤的 65.809 盧布上升。

歐元兌美元略微走強，自週一尾盤 1.1278 美元上升至 1.1337 美元。

英鎊兌美元也自前一日的 1.2860 美元上升至 1.2902 美元。

英國首相梅伊稍早向國會議員喊話，在脫歐談判最後階段必須繃緊神經撐下去，但也需要更多時間和談判才能敲定協議。

梅伊已動身前往布魯塞爾和愛爾蘭，以期改變去年與歐盟達成的脫歐協議，因為該協議已遭英國國會否決，英國預計 3 月 29 日脫離歐盟，能安排有序脫歐的時間可說所剩無幾。