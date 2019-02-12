【倫元投顧】行情仍未結束，震盪逢回仍偏多操作

◆盤勢分析

傳美中貿易戰第三次談判露曙光、3 月川習可望再會，台股今天持續上演雙軋行情，終場指數以上漲 93 點收在 10097 點，成交量為 1229 億。

一、如昨天所言，本週第三次美中貿易戰談判，目前來看可能結果不是延長休兵，不然就是如市場所傳三月中川習可望再會。所以除非提前確認維持 3 月 2 日加課關稅，否則不論從籌碼面以及反彈時間來看，本波千點瘋狗浪行情應仍未結束，所震盪拉回仍應是偏多操作。

二、短線而言，來到半年線 10100~10150 或許會稍作震盪，強勢則沿 10 日線盤堅、弱勢則回測月線或季線再上，短期間最差走勢就是季線~ 半年線震盪，有利多則過半年線挑戰年線壓 10500 上下。若三月真有川習再會，則和 11 月底一樣，屆時反而需提防利多出盡、波段相對高檔的賣點。如此剛好配合我們原先的看法規劃：3 月中~ 4 月軋完空後，提防反手殺多下去來反應第一季財報利空，至 5 月中旬前後。

三、針對選擇權的操作， 3 月 10000 點買權今收在 198 點，半年線附近短線會稍做震盪，不在意短線獲利續抱即可，近日震盪逢回或確定可過半年線挑戰年線會再進場做多。畢竟 3 月選擇權最慢是到 3 月 20 日才結算，時間還有一個多月、可一拼指數來挑戰 10200~10500 點。

王信傑 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任