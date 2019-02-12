【華冠投顧】金豬….猴腮雷!台股連漲2天，今日見到10100點!

金豬…. 猴腮雷啊! 大盤指數連漲 2 天，今日見到 10100 點，收盤漲 93 點，10097 點作收，成交量 1232 億元。

盤面結構: 電子股漲 1.09%，金融漲 0.56%，傳產漲 0.86%，OTC 漲 1.22%。金豬年一開始連漲 2 天過程中，可見盤面主流以電子族群為主，今日就休息整理已久的被動元件也開始動了，信昌電 (6173)，蜜望實(8043) 漲停，國巨 (2327)，華新科(2492) 大漲! 因此，建議大家鎖定好股逢低布局卡位。強勢個股方面: 老字號封測廠華泰 (2329)，董座對今年公司由虧轉盈甚具信心，展望 2019 年，擁營運三大利多，股價漲停 13.6 元。敬鵬(2355) 受到全球車市不如預期，以及火災事件影響，營運陷入低潮期，成交量也明顯萎縮，但進入 2019 年後，營運可望逐步好轉，因此再度重新獲得法人圈的關注，股價奔漲停 41 元作收。明基材 (8215) 去年各項產品線都繳出成長的成績單，帶動全年合併營收較前年成長 14.66%，今年將比去年 2 位數成長，股價漲停創新高! 上緯控股(3708) 離岸風電出現轉機，外資買單，股價飆漲停 102.5 元，來到百元俱樂部。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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