【倫元投顧】MSCI季度調整於今日凌晨公布，台股權重獲得三升(三大指數皆調升)

◆盤勢分析

MSCI 季度調整於今日凌晨公布，台股權重獲得三升 (三大指數皆調升)，雖然升幅很小、但卻是自 2017 年 Q4 以來重新同步獲得調升，顯示台股基期已低將吸引外資資金回流，這也是很多重量級個股在利空消息出來後不跌反漲的主要原因。低基期通常對於利空反應會鈍化，因股價早已事先反應，如大摩(摩根士丹利) 調降 2327 國巨目標價來到 238 元，然國巨於站上 300 元關卡後就沒再受其影響，權王 2330 台積電也讓大摩自尊心受創，因為股價也沒來到 199 元；換句話說，台股在大多數個股跌深後低檔抵抗力增強，現在 MSCI 的調升權重將引爆過度賣超的回補買盤，中多結構將正式展開。

從盤面來看，早盤被動元件一馬當先向前衝，並帶動半導體矽晶圓跟進，由於此兩大族群是之前被外資大降評等及目標價者，今日的轉強應該有空方回補的成分在內；此外，被動族通常是大咖喜好者，是否為大內高手資金回流雖尚未確認，但至少該族群具備高殖利率概念，有機會在股價跌深後進行反彈行情。一般而言，第一季最能發揮的題材在 “高配息”，去(2018) 年獲利佳、本益比低者，最有高殖利率概念，是進可攻、退可守的理想標的，這就是「從價值出發、用成長畫夢」的理念。整體分析，近日台股在外資買盤回籠下會先推升一波，只要成交量維持 1200 億元以上，落後股補漲的節奏就會展開，操作上選擇低檔啟動的高殖利率個股布局正是時候。

楊天迪 分析師

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