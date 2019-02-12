【華冠投顧】量能溫和放大攻擊 資金重回漲價族群

2019.02.12 盤後分析

大盤短評：進入週線 B 波，多方防守看 9988。

盤勢分析

大盤續漲 93 點來到 10097 點，今天量能 1229 億元符合量能溫和放大，當然也來到關鍵的半年線反壓，短線上還沒有做頭跡象，小時線昨天出現的空頭背離危機也在今天開高後化解，所以短線上昨低 9988 不破，這個反彈都還是站強勢，01/25 低點 9918 不破反彈結構都還有延續空間，明天有很大機會遇到半年線反壓，但既然短線沒有頭部疑慮，就是先觀察遇到反壓後的整理狀況即可。

類股方面，早盤由被動元件領漲，2327 國巨、2492 華新科大漲 5% 以上、6173 信昌電漲停，但因為營收還沒公佈，從過去半年的年增率趨勢來看，這邊要重回增溫比較困難，因此以基本面角度來看還是建議反彈站賣方，而另外的強勢族群就是矽晶圓，6488 環球晶跟 3016 嘉晶都續漲 8%，包括 MOSFET 族群也有在動，很明顯短線資金流往漲價族群，而其他大多就個股表現，IC 設計相關 2379 瑞昱續創新高，ABF 基板 8046 南電也大漲，接下可以聚焦 1 月份營收好的標的佈局。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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