【永豐期貨】台指選擇權盤後－MSCI三升權重 台股收紅兵臨半年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 86 點至 10084 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 13.74 點，電子期轉為逆價差 - 0.13 點，金融期逆價差縮至 - 0.77 點。現貨部分，三大法人買超 112.82 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6433 口至 32549 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5086 口至 57992 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3014 口至 27844 口。

美股昨日持續觀望貿易談判與美政府關門議題後續進展，美股漲跌互見高檔觀望，所幸費半指數連二日走揚且台積電 ADR 續漲，帶動台股今日上漲開出，且盤中傳出 MSCI 三升台股權重，指數漲幅逐步擴大順利越過周一開紅盤盤中高點，且美國國會盤中傳出好消息，兩黨就邊境牆預算達成初步共識，美股電子盤早盤漲點擴大，連帶亞股同步全面走揚，日股漲幅更在日圓貶至近期新低帶動下大漲超過 2%，台股也在蘋概股與台塑四寶大漲帶動下逼近 10100 點大關作收。終場加權指數上漲 93.49 點或 0.935%，收在 10097.74 點，成交量能 1233.86 億，較前一日縮減 114.06 億。技術面來看，周二日 K 中紅並一舉突破昨日黑 K 上影線高點，日 KD 指標高檔再度黃金交叉向上，且 MACD 持續黃金交叉，但上檔面臨下彎半年線反壓恐壓抑指數續漲空間，所幸下檔均線多頭排列行情仍是震盪偏多。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 升至 1.45，買權平均隱含波動率由 12.73% 降至 12.11%，賣權平均隱含波動率由 18.04% 降至 17.6%，買賣權皆降。VIX 指數下降 0.62 至 14.13。整體選擇權狀況顯示中性偏多架構升溫。 (永豐期貨研調)

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