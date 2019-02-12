【華冠投顧】國巨，多市架構確立！

目前市場仍聚焦於中、美貿易問題最新的協商結果。

新一輪的談判正進行之中，美國財長梅努欽與貿易代表萊特希澤，帶領團隊來到中國。而市場也冀望，若最終無結果的話，希望在 03/01 到期日來到之前，可延長此緩衝期限。

MSCI 公佈最新季度調整，台股之權重在「MSCI 全球新興市場指數」升幅度為 0.03%，另二項指數也調升之下，在開紅盤之後的二個交易日，持續以緩步之姿，持續向上挺進。但目前加權指數已來到初步反壓區，因而，投資人在操作上仍須謹慎以對。選股可著眼於技術面處低位區之標的，相對風險低，贏率高。

03 道瓊，目前仍位居高位區徘徊；後市暫觀測下方初步支撐關卡 24870-24790 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。另外，02 加權，後市觀測下方 9870-9775 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多！

如預期，上方 328.0-339.0 之反壓區已被站上，後市續航力增。

日、韓被動元件大廠相繼召開法說，近期被動族群早已蠢蠢欲動。村田、三星電機皆喊話，庫存調整將在 3 月份步入尾聲。預估中、低階 MLCC 將於第二季開始復甦；國巨在中、低階市場掌控 40％市佔率，為全球第一大廠。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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