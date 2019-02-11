【富蘭克林】美中貿易協商干擾，然新興股債持續吸金

EPFR 統計：新興股債基金持續獲資金淨流入

儘管美中貿易協商進度與全球景氣疑慮仍壓抑市場信心，然而具低基期優勢的新興市場股債型基金今年以來持續吸金，反觀美股今年以來則是資金持續淨流出，依據研究機構 EPFR 統計 2019/01/31-2019/02/06 基金資金流向顯示，股票型基金獲資金淨流入 43 億美元，美國股票型基金則遭資金淨流出 7 億美元、然流出幅度已較前ㄧ週 152 億美元大幅下滑，日本股票型基金獲資金淨流入 17 億美元，歐洲股票型基金獲資金淨流入 2 億美元；整體新興市場股票型基金獲資金淨流入 32 億美元，主要流入全球新興市場與拉丁美洲股票型基金。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，全球風險性資產歷經元月亮麗漲勢後，目前主要股市多面臨上檔技術面壓力，加上美中貿易談判、景氣展望、美國預算與英國脫歐等不確定性猶存，預期二月行情震盪整理機率高；所幸聯準會政策轉趨鴿派，歐日英央行延續低利寬鬆政策，有助維繫經濟與風險性資產表現，建議金豬年紅包行情首選側重拉丁美洲的全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金、以及美國平衡型基金，股票部位可採取定期定額及震盪加碼策略。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人桑娜 ‧ 德賽指出，儘管美國政府部分關門將導致第一季度國內生產總值 (GDP) 增長略微疲軟，但多數的動能可能遞延到第二季而出現較強的增長，目前美國經濟基本面依然強勁，雖然 FOMC 一月會議顯示聯準會基調已轉趨鴿派，但我們認為在美國經濟堅實的環境下、今年至少將有兩次升息，市場預期聯準會今年將完全不會升息是很誤導性的看法。



過去一週債券型基金獲大幅資金淨流入 111 億美元、創去年 1 月份以來最大單週流入金額，投資等級債券型基金獲資金淨流入 40 億美元，高收益債券型基金獲資金淨流入 48 億美元、創 2016 年 3 月以來最大單週流入金額，新興市場債券型基金獲資金淨流入 44 億美元、為 2016 年 7 月以來最大單週流入金額。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，今年新興債投資需精選具 Alpha 的當地債，因為新興國家已經不是中國好、大家就好的時代，各個國家的財政、商業、貿易、金融、社會政策狀況在投資之前都應逐一檢視。目前看好個別國家題材包括墨西哥和巴西新政府相繼提出親市場的改革政策、阿根廷政經穩定後的通膨下滑與改革行情、印尼政府嚴謹的財政政策受市場好評，以及看好印度莫迪政府過去改革的效應將持續。



亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場買超

過去一週適逢農曆新年假期，包含大陸、台灣與越南全週休市，香港與南韓亦多日休市，當週美中貿易衝突擔憂與國際油價走弱壓抑新興亞股下跌；過去一週外資於多數亞洲市場買超，其中以印度買超金額最高、獲外資買超 1.83 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，預期美國聯準會 2019 年升息步伐將放緩、可能僅升息 2 次，美國升息步伐放緩有利於新興市場表現；目前整體新興市場為經常帳盈餘、採浮動匯率制、對於美元計價債務的依賴下滑，不過部分財政政策較不嚴謹的國家 (或企業) 在美國升息期間較易受到影響，投資人仍需慎選輸家與贏家，這也是主動型投資的機會。



新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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