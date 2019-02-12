華為今年近七成手機將採COF板 易華電指定供貨 傳今年每股賺7-10元

大陸手機品牌龍頭廠華為即將推出新款手機，為此，近期大舉對零組件供應商追貨，當中 COF 板供應商指定為易華電 (6552)，此舉將讓易華電營運淡季不淡；值得注意的是，光是華為，今年要推出的新款手機就有高達近七成會採用 COF 板，在此利多加持下，法人圈估算，易華電今年每股淨利 7 元起跳，甚至有望挑戰賺進一個股本。雖然各國在封殺華為 5G 基地台設備，但華為在智慧型手機端，市佔率持續擴大卻是不爭的事實。去年底，華為宣布旗下全系列與榮耀系列智慧型手機，於 2018 全年出貨量突破 2 億台，比 2017 年多出 4,700 萬台，為全球第三大手機品牌廠。展望 2019 年，市調單位多半預期，華為可望擠下蘋果，竄升為全球第二大手機品牌廠。



近期，華為啟動新款手機用零組件的拉貨潮，當中，因今年新機種，有近七成的比重，在驅動晶片端都要採用薄膜覆晶封裝 (COF)，而 COF 板供應商更指定主要為易華電供貨，尤其業界傳出，華為擔心 COF 板供不應求的態勢，會影響自家出貨，更多次派人進入易華電廠區駐廠。



而易華電原先有不少比重是供應電視用大尺寸驅動晶片的 COF 板，也因手機用 COF 板的單價高出數倍，改由全面供貨手機 COF 板，在此利多加持下，法人圈估算，易華電今年營收與獲利都將創下年度新高，全年每股淨利可望 7 元起跳，甚至有望挑戰 10 元；惟易華電官方向來對於市場臆測訊息不予回應。