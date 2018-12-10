COF板題材趨勢確立 明年多頭焦點產業 易華電最受惠

雖然近期智慧型手機需求轉弱，但手機改用窄邊框與全螢幕趨勢確立，也得全面改採 COF 基板封裝方式，為此，COF 議題將是明年主流偏多的題材，這也意味著，本土唯一純 COF 基板供應商易華電 (6552) 明年獲利將大爆發。易華電今年上半年因未達規模經濟，營運績效無法顯現，但進入下半年後，隨手機採用 COF 封裝形式初步確立，訂單大舉湧入，營收已經逐月創新高，而目前公司不單滿手接單，以產業前景來看，已經確定明年營收與獲利都將較今年顯著成長。



而該公司營運自今年第三季起明顯好轉，目前幾乎囊括多數安卓手機陣營大廠訂單，除華為、OPPO、VIVO、小米等都是大客戶外，在驅動晶片設計業者端，不論聯詠、奇景、敦泰、新思等也都下單易華電，更有下單預綁產能的情況。



易華電今年第三季合併營收 5.11 億元，不單季增 34.8%，年增 55.8%，並創歷史新高，單季毛利率更已經達到 20.2%，單季稅後獲利 0.53 億元，年增 9.6 倍，第三季每股淨利 0.53 元；而該公司第四季營收將續創單季新高，獲利也會更優於第三季，至於明年，平均單月營收均都可達到 2 億元以上。