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【華冠投顧】紅包行情如期繼續走 《年後多方口袋名單》賺紅包
※來源：華冠投顧

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昇楷於封關日當天分析過「台股走法正如元月初之預期，就指數而言，OTC 指數拉到最高點，讓市場想賣的都快樂下車，大盤也一度拉高到 1/25 最大量交易日之Ｋ棒實體裡，讓短線套牢的籌碼解套，控盤者這樣作價，自然不會是佛心來著，而是代表農曆年後行情還會延續」。

台股封關期間，美股四大指數漲幅介於 2.14%（道瓊工業）~ 5.3%（費城半導體），今日台股開紅盤，大盤一度攻抵 10065 點再創新高，尾盤則受金融、傳產類股拖累收斂漲幅 + 71 點，OTC 指數 + 1.41% 收最高。

今日大盤高檔遇壓，但依據歷史經驗，開紅盤若是開高，原本就容易湧出抱股過年籌碼的獲利了結壓力，因此賣壓偏重屬於正常現象 (像是 2017 年也有類似走法)，短線稍作震盪無礙多方控盤格局。

＜選股策略＞

現階段在操作上照舊沿續封關前卡位「低基期轉強股」策略，最能掌控下檔風險且上檔獲利可期。

節前免費分享給大家的【年後多方口袋名單】、期間錄製的「春節特別節目」以及 Line@發文，和大家分享的便是尋找「低基期轉強股」中，大咖無懼長假賣壓及丙種結帳賣壓依然默默吃貨的個股，而一開頭介紹的就是 "蘋概股"，另再搭配部分 5G、MOSFET、被動元件個股。

與昇楷所列名單不謀而合的是，年假期間《蘋果》公佈財報後股價以利空出盡反應，最高漲幅達 13.5%，另一亮點則是蘋果供應鏈中的 5G 晶片廠《Skyworks》最高漲幅達 22.2%，激勵了今日台股蘋概、5G 族群同步攻高。

年前介紹的 5G 蘋概股《3105 穩懋》，今天持續大漲創高，沒賺到的好朋友不必勉強追價，年前送給大家的【年後多方口袋名單】之中的光學蘋概股《3406 玉晶光》，今天大漲 6.64% 收次高點 241，來不及上車的話，也無須勉強追價，因為【年後多方口袋名單】還有個股顯得蠢蠢欲動，比如列在名單當中第 2 檔的低基期 5G 蘋概股《煥然一新》，前述 Skyworks 便是他的大客戶，年前已見大咖悄悄買進，仍可擇機佈局，此外，具備 5G 概念的《PCB 股》也可鎖定。

＜被動元件族群＞

今年以來台股的最大量交易日 1/9 和 1/25 都是因為被動元件族群出量拉抬所導致，說明拉抬這個族群最容易帶動台股人氣。今日大盤同樣放量，不過在美股利多加持下，權值股本身已經具備足夠的滾量動能，不需動用到這支可能的伏兵，因此被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》僅以持平或小漲作收。

先前頻遭法人看衰、走勢相對最弱的龍頭《2327 國巨》今日小漲站上季線，接下來就看能否突破去年 12/13 高點完成「破底翻」走勢並正式帶動整個族群表態。

昇楷於年前已卡位籌碼與線形皆優之二線股《8163 達方》(在 1/16 贈送【搶賺年終過好年】資料就有分享，封關日 "盤後影音" 也說帶學員抱股過年），今日盤中大漲 6.2% 率先挑戰年線，後續將伺機卡位接棒轉強的被動元件股，歡迎加入昇楷投資園地，跟上布局腳步。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以蘋概、5G 族群表現最為亮眼，蘋概股由權王《2330 台積電》、股王《3008 大立光》帶頭攻堅，5G 當中包含散熱模組《3324 雙鴻》、《6230 超眾》、《3338 泰碩》、《3017 奇鋐》...；ABF 基板《8046 南電》、《3037 欣興》...；PCB 高階 CCL《6274 台燿》、《6213 聯茂》...；GaAs 晶圓代工《2455 全新》、《3105 穩懋》... 同步大漲。

弱勢股當中，塑化族群《1326 台化》、《1303 南亞》、《1301 台塑》之大跌成為拖累大盤表現的元兇，受利空衝擊的《2409 友達》、《2303 聯電》、《2610 華航》... 亦出現較大跌幅。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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