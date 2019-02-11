【華冠投顧】金豬年新春開紅盤!台股重回萬點!

春節期間美股上漲，帶動台股金豬年第一天交易日，開盤跳空 97 點開出，盤中最高 10065 點，最後收盤 10004 點，上漲 71 點，成交量放大至 1321 億元，價漲量增。

台股在春節期間，美國總統川普持續釋出貿易戰談判順利消息，中美經貿高級別磋商也將於 2/14-2/15 在北京舉行，1 月非農就業數據大超預期，ISM 製造業指數也出現反彈。道瓊上漲 2.14%，標普 500 上漲 2.54%，那斯達克上漲 3.84%，費半指數上漲 5.36%，蘋果與台積電 ADR 皆上漲，帶動台股在金豬年第一天交易日加權指數重新站回萬點之上。主要權值股方面，電子股漲 1.72% 表現較佳，聯發科 (2454)，台積電(2330)，大立光(3008)，光寶科(2301) 以及可成 (2474) 等大漲逾 3%。金融與傳產股下跌 0.28% 與 0.36%，OTC 漲 1.39%。個股表現方面，8 吋晶圓薄化代工龍頭昇陽半導體 (8028) 受惠 MOSFET 等功率半導體需求強勁，加上新產能加持，1 月營收創下單月歷史新高，亮燈漲停。嘉晶 (3016)8 吋產品需求旺，MOSFET 及 IGBT 等功率元件需求強勁，股價帶量攻漲停。台表科(6278) 搶下美光 DRAM 模組組裝訂單，今年營運可望大幅成長，帶動股價出量攻漲停，創波段新高。

台股金豬年帶量創新高，外資買超 130 億元，期貨市場加碼 2482 口多單來到 52906 口，在籌碼持續偏多下，建議投資朋友選擇低基期轉強個股進場操作。

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