【華冠投顧】金豬報喜!台股開紅盤!收復萬點!

武傑關注個股: 4994 傳奇、6533 晶心科、3661 世芯 KY、6147 頎邦、2327 國巨。

台股盤勢分析:

內資回流

新春開市，台北股市早盤上漲 + 97 點開出，在台積電的帶動下，上半場一度大漲 + 133 點；可惜權值類股追價力道偏弱，指數漲幅縮小，終場上漲 + 71 點作收，收在 10004 點，成交量 1321 億。

金豬年的第一個交易日，台股在台積電一支獨秀下，指數『重返萬點』。不過，整體籌碼面看，大型權值股追價力道並不強，光台積電就供獻指數 + 60 點；反而是『內資回流』，帶動中、小型股的輪漲，才是盤面的重頭戲。展望金豬年的開始，多頭結構依舊不變；但是指數空間有限，預料還是『驚驚漲』。

二月的台股，延續我們年前規劃…『元月行情』是一個『軋空手』的結構；這樣的結構… 未來一定是等到『散戶大軍』回流，才是壓力的開始。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3363 上詮、6278 台表科、1569 濱川、3583 辛耘、4927 泰鼎 KY、6462 神盾、2454 聯發科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2409 友達、6239 力成、2303 聯電、2371 大同、6153 嘉聯益、2610 華航… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

陳武傑分析師

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。